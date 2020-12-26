Зарплата орловских ученых преодолела средний уровень

26.12.2020 | 14:12 Новости, Экономика

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В регионе подсчитали финансы в сфере научных исследований.

В Орловской области в январе-сентябре 2020 года научные исследования и разработки осуществлялись в 19 организациях. Об этом сообщает Орелстат. По подсчетам аналитиков, за отчетный период времени на этих предприятиях и организациях такой деятельностью было занято 628 человек. Их средняя заработная плата составила 32 182 рубля, что на 1 220 рублей, или на 3,9 процента выше среднего уровня оплаты труда в Орловской области.

Также в Орелстате подсчитали, что за 9 месяцев текущего года в регионе на научные исследования и разработки было затрачено 526,5 миллиона рублей. Для сравнения, в январе-сентябре 2019 года объем аналогичных расходов составил 515,3 миллиона рублей. Главным источником финансирования внутренних затрат стали средства, поступившие из федерального бюджета. Их доля в общем объеме затрат составила 54,5 процента.

«В областном центре расположены 13 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, на их долю приходится 57,1 процента общего объема затрат», — добавили в Орелстате.

Отметим, что чуть более 40 процентов всех научных разработок и исследований в этом году пришлись на сферу образования. Далее следуют «деятельность профессиональная, научная и техническая» — 32,2 процента, сфера обрабатывающих производств – 24,9 процента и деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 2,5 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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