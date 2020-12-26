Железнодорожный вокзал в Орле тщательно обеззаразили

26.12.2020 | 18:37 Новости, Общество

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Дезинфекцию стратегически важного объекта провели сотрудники МЧС.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области уточнили, что дезинфекцию железнодорожного вокзала провели сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Это было плановое мероприятие. С весны этого года в регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции проводится обработка практически всех жилых и нежилых зданий.

Особое внимание по всей стране отводится вокзалам, поскольку это не только место массового пребывания людей, но и транзитный пункт с большим трафиком. В ГУ МЧС отмети, что для обработки использовалась спецтехника и обеззараживающие средства, безопасные для людей и животных. Дезинфекция прошла во всех помещениях здания вокзала, включая тактильные поверхности, переходных тоннелях, а также в багажном отделении.

«Мероприятие проходило для обеспечения безопасности и сохранения здоровья посетителей и работников вокзала, а также в преддверии новогодних праздников и длительных выходных, когда увеличивается пассажиропоток», — подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»

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