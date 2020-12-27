Дефицит бюджета Орла превысит 1 млрд рублей

Областной центр продолжает двигаться к финансовому краху.

Депутаты Орловского горсовета в окончательной редакции утвердили бюджет областной столицы на 2021 год. При этом, как подчеркнули в парламентской пресс-службе, им удалось отстоять целый ряд мер социальной поддержки горожан, которые планировались к сокращению. Даже несмотря на это, сбалансированным главный финансовый документ города назвать очень трудно.

Прежде всего, обращает на себя внимание гигантский дефицит бюджета. По прогнозам, он составит 1,091 миллиарда рублей, а это, между прочим, — 42,4 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. При этом верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в сумме 2,57 миллиарда рублей. Это означает, что город в любом случае будет ограничен в возможности привлечения кредитных ресурсов для погашения дефицита.

Останется надеяться на помощь вышестоящих бюджетов или на приватизацию. Напомним, городские власти все еще пытаются продать за 1 миллиард рублей муниципальный гостиничный комплекс «Орел-отель». Что касается основных характеристик бюджета города, то общий объем доходов в 2021 году прогнозируется на уровне 5,104 миллиарда рублей, расходов – 6,196 миллиарда.

Интересно, что проект бюджета Орла на 2022 год пока планируется с профицитом в сумме 84 миллиона рублей.

ИА «Орелград»