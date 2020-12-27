В Орле расходы на здравоохранение вызвали большие подозрения

Аудиторы усомнились в эффективности траты бюджетных средств.

В Орловской области завершился аудит эффективности мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Это часть национального проекта «Здравоохранение». Плановую проверку провел сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты. Объектом контрольного мероприятия стал департамент здравоохранения Орловской области.

В КСП сообщили, что общий объем проверенных средств составил 350,2 миллиона рублей. Из них из федерального бюджета было выделено 340,1 миллиона рублей, из областного – 10,1 миллиона. В ходе аудита были вскрыты расхождения по отдельным отчетным показателям смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, размещенных депздравом в паспорте регионального проекта на инвестиционном портале Орловской области за 2019 год, и официальной информацией Орелстата.

Установлен низкий процент реализации населению закупленных лекарственных препаратов в 2020 году, также сообщает КСП. На эти цели проектом было предусмотрено 102,5 миллиона рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года отчетная цифра составила 1,8 миллиона рублей, или 1,8 процента всего объема выделенных по данному направлению бюджетных ассигнований. В КСП считают, что это «несет риск неэффективного использования бюджетных средств, накопления неиспользуемых остатков лекарственных препаратов и, как следствие, их списания по истечении срока годности».

Были выявлены процедурные нарушения в сфере закупок. Отметили аудиторы и низкую экономию бюджетных средств. В 2019 году она составила всего лишь 0,25 процента от начальной максимальной цены контракта, в 2020 голу — 0,15 процента. Это может указывать на то, что реальной борьбы между участниками закупок не было. Также были выявлены нарушения сроков поставки и недостатки в претензионной работе с поставщиками со стороны департамента и бюджетных учреждений здравоохранения

«Контрольно-счетной палатой Орловской области отмечено наличие рисков невыполнения отдельных целевых индикаторов, утвержденных региональным проектом по борьбе с сердечно-сосудистых заболеваниями, по причинам недостаточной обеспеченности учреждений здравоохранения, специализированным медицинским оборудованием и врачебными кадрами, — говорится в отчете. — Данные проблемы наиболее актуальны в медицинских организациях, расположенных в сельской местности. Так, за восемь месяцев 2020 года смертность населения Орловской области от болезней системы кровообращения составила 907,4 человека на 100 тысяч населения, в том числе городского – 859,4, сельского – 1004,1».

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина внесено представление «в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений». Материалы проверки также направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА Орелград