Орловцы задолжали за отопление 144 млн рублей

Больше всего долгов перед энергетиками накопили жители областного центра.

Жители Орловской области задолжали региональному филиалу «Квадры» 144 млн рублей. Речь идет об оплате за отопление и горячую воду. Энергетики напоминают, что уже скоро «коронавирусный» запрет на начисление пеней действовать перестанет.

В пресс-службе компании рассказали, что большая часть долга – порядка 123 млн рублей — приходится на жителей Орла. В Ливнах население задолжало энергетикам 21 млн рублей. Энергетики подчеркивают, что из-за роста неплатежей могут возникнуть трудности с «финансированием ремонтных программ».

Также в компании напоминают, что 1 января 2021 года завершится период действия моратория на применение штрафных санкций к должникам, и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг будут начисляться в полном объеме.

— Мораторий был установлен в апреле текущего года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он дал возможность клиентам, ранее вносившим оплату в кассах обслуживания, перейти на дистанционные сервисы без дополнительной финансовой нагрузки. А людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оптимизировать свои расходы. Однако мораторий не предполагал отмены долгов, а лишь приостанавливал начисление пени в случае неуплаты, — пояснил руководитель службы по реализации тепловой энергии Орловского филиала ПАО «Квадра» Александр Горин.

Энергетики рекомендуют клиентам, имеющим задолженность за горячую воду и отопление, оплатить счета в ближайшее время. По всем вопросам, связанным с оплатой задолженности, можно обратиться в абонентский отдел филиала по телефонам в Орле — (4862) 25-50-12, 54-07-41; в Ливнах — (48677) 7-17-93. Уточнить размер долга и оплатить его без комиссии с помощью банковской карты можно также в Личном кабинете клиента на сайте www.lkk.quadra.ru или в мобильном приложении «Квадра – Личный кабинет».

ИА «Орелград»