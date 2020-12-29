Красный мост в Орле закроют с февраля

Подрядчик готов приступить к работам уже в январе 2021 года.

Красный мост в Орле закроют на реконструкцию с 1 февраля 2021 года. Об этом 28 декабря в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Ранее мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что подрядчик настаивает на том, чтобы начать работу по контракту уже в январе.

«Чем раньше мы его закроем, тем раньше мы его откроем», — сказал вчера Клычков, объявив, что мост перекроют для движения с 1 февраля 2021 года. Губернатор рассказал, что «подрядчик обещает сразу же приступить к работам и выполнить все в срок».

Как уже писал «Орелград», ранее стало известно, что «Ремспецмост», который выиграл контракт на ремонт Красного моста так и не сдав мост «Дружба», настаивает на начале работ с января. Но городские власти пока не продумали до конца, как будет 2,5 года – срок работ по контракту – ходить общественный транспорт. Особенно проблематично организовать движение трамваев. Возможно, их частично заменят автобусами.

ИА «Орелград»