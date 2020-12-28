Красный мост в Орле попросили закрыть в январе

Подрядчик торопится начать реконструкцию, чиновники не успевают организовать движение.

Подрядчик реконструкции Красного моста в Орле настаивает на перекрытии объекта с января 2021 года. Но чиновники пока до конца не решили, как именно будет ходить общественный транспорт следующие 2,5 года.

О том, что белгородский «Ремспецмост» торопит с закрытием моста, рассказал в прямом эфире «Экспресс радио Орел» мэр Юрий Парахин. По его словам, подрядчик настаивает на закрытии моста для движения «уже в январе». Ранее сообщалось, что транспорт будет ходить по мосту до весны.

Парахин уточнил, что пока идет обсуждение этого вопроса. Закрывать движение в январе чиновники не хотят, потому что еще не готова новая транспортная схема. По информации Парахина, после перекрытия Красного моста движение пойдет по мосту «Дружбы». Для пассажиров городского транспорта сделают пересадочные узлы, а для пешеходов — новый мост, справа от «Торговых рядов».

Что касается движения трамваев, возможно, частично их придется заменить автобусами. От 1-й Посадской трамваи будут двигаться по реверсивному движению. Организовать такое же движение от ЦУМа технически невозможно. «Если не найдем вариант, заменим автобусами», — сказал Парахин.

Все вопросы движения транспорта Парахин пообещал обсуждать с жителями.

Напомним, в ноябре стало известно, что белгородский «Ремспецмост» выиграл аукцион на ремонт Красного моста. Подрядчик, который до сид пор официально не сдал мост «Дружба», попросил за свои услуги почти 1,417 млрд рублей. Срок окончания реконструкции Красного моста по контракту — 18 ноября 2022 года.

Глобально реконструкция Красного моста предполагает переустройство коммуникаций, монтаж новых трамвайных путей, реконструкцию центральной опоры мостового сооружения, переустройство лестничных сходов, рассказали в мэрии. В итоге мост будет расширен на 5,48 м, общая ширина проезжей части составит 23,48 м (сейчас — 18 м).

Также проект подразумевает, что благодаря реконструкции воссоздадут исторический вид элементов моста: лестничных сходов, арок, наружного освещения.

ИА «Орелград»