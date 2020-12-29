Орловский бизнес — среди лучших в ЦФО по экспорту

Три предприятия Орловской области отметились на всероссийском конкурсе в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Это представители малого и среднего бизнеса, совершившие в течении года качественный или количественный рывок в сфере внешней торговли. Награждение состоялось на днях в региональном Центре поддержки экспорта (ЦПЭ).

Одними из лучших в ЦФО признаны орловские компании «Фригогласс Евразия» и «Протон-Электротекс». Среди крупного бизнеса по округу они заняли вторые места в разных номинациях. Среди претендентов из малого и среднего бизнеса в номинации «Трейдер года» отметился торговый дом «Эксперт-Кабель», который также занял второе место.

В региональном Центре поддержки экспорта особенно отмечают победу своего резидента – торгового дома «Эксперт кабель», который встал на путь экспорта не так давно – в 2018 году, а уже через год компания увеличила объёмы внешней торговли в 10 раз. Так, с помощью Российского экспортного центра предприятие смогло субсидировать часть транспортной логистики при осуществлении экспортных поставок, благодаря чему продукция компании стала более конкурентной на внешнем рынке.

«Механизмы продуктивной работы на внешних рынках существуют, и освоить их с помощью профессионалов несложно. Главное, чтобы производился по-настоящему качественный и конкурентно способный продукт. Также ключевыми факторами успешного экспортера являются смелость и желание роста и развития», — отметили в ЦПЭ, выразив уверенность, что в 2021 году орловских экспортеров будут награждать уже в финале всероссийского конкурса.

Комплексную помощь в экспортной деятельности предоставляет орловскому бизнесу региональный Центр поддержки экспорта. Услуги оказываются на условиях полного или частичного государственного финансирования в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробности можно уточнить по телефонам: +7 (4862) 44-02-65, + 7(962) 477-71-71.

ИА «Орелград»