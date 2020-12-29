Сабуровскую крепость хотят сделать флагманом туризма

В Орловской области обсудили возрождение Сабуровской крепости.

Краткий отчет о совещании, посвященном перспективам использования Сабуровской крепости, опубликовала администрация Орловского района. Сообщается, что этот памятник может стать флагманом туристического кластера региона. Само совещание прошло в дистанционном формате. Его участники обсудили вопрос придания селу Сабурово статуса исторического поселения регионального значения.

Это позволит принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях уже в 2021 году. Напомним, конкурс проводится Минстроем РФ, и его победители получают федеральные гранты на реализацию своих проектов.

«Крепость долгое время была недооценена, — говорится в сообщении администрации Орловского района. — На сегодняшний день реставрации подлежит большая половина ансамбля «Сабуровская крепость» — крепостная стена, четыре башни, здание театра и церковь Михаила Архангела».

Участники пришли к выводу, что после реставрации данный памятник может стать флагманом культурно-туристической жизни не только Орловского района, но и всего региона. Потенциал для этого имеется, но необходимы вложения, включая финансовые. По итогам совещания было принято решение «усилить комплексную работу по подготовке проекта для участия во Всероссийском конкурсе Минстроя».

ИА «Орелград»