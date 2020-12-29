В одном из районов Орла 380 человек наказали за отсутствие масок

Итоги рассмотрения «ковидных» дел подвели в суде Северного района.

Как сообщает Северный районный суд города Орла, в 2020 году вынесено уже около 380 постановлений о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности в связи с возникшими рисками распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, особый режим был введен еще весной 2020 года указом губернатора и постановлением правительства региона. Кстати, всего Северным районным судом в текущем году было рассмотрено 414 таких дел, но не все их фигуранты были наказаны. Да и наказания оказались различными. Например, в 299 случаях нарушители отделались предупреждениями, но в 79 случаях — получили административные штрафы, размеры которых тоже варьировались.

Так, по 69 постановлениям сумма санкций составила 1000 рублей, в семи случаях – по 2000 рублей. Кроме того, по одному нарушителю получили штрафы в размере 1500 и 3000 рублей. Самый большой штраф, наложенный этим судом, составил 40 тысяч рублей. Таким стало наказание за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности при оказании услуг общественного питания, а именно за отсутствие масок и перчаток у обслуживающего персонала одного из местных предприятий общепита.

ИА «Орелград»