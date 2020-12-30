Перекрытие Красного моста в Орле. Главное

В мэрии рассказали, как будет ходить городской транспорт с 1 февраля.

Сегодня, 30 декабря в мэрии Орла прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему перекрытию Красного моста. Первый замглавы администрации Олег Минкин подтвердил, что мост закроют для движения с 1 февраля и рассказал, как будут организованы транспортные потоки на ближайшие 2,5 года.

По информации Минкина, строить пешеходный мост рядом с Красным подрядчик «Ремспецмост» начнет только после того, как перекроют для транспорта основной объект. Пока не появится пешеходная переправа, люди смогут ходить по Красному мосту. Напомним, пешеходный мост шириной три метра будет соединять набережную Дубровского и ул. Левый берег реки Оки со стороны памятника Ивану Грозному. А с другой стороны Красного моста сделают временный мост для коммуникаций. Чиновник пообещал, что переустройство сетей теплоснабжения начнут сразу после завершения отопительного сезона.

Автомобильный транспорт с 1 февраля будет ходить по прилегающим улицам: Розы Люксембург, 5 Августа, 1-й Курской, Старо-Московской и т. д. Правда, они требуют ремонта, которым будет заниматься «Спецавтобаза». В настоящее время уже идет ремонт литым асфальтом, а как только погодные условия позволят, ремонт будет осуществляться методом пневмонабрызга, рассказал Минкин.

Больше всего горожан беспокоит вопрос организации общественного транспорта. Минкин напомнил, что по проекту мост должны были закрыть на 4 года, но учитывая значимость этой транспортной артерии, подрядчик должен выполнить работы за 2,5 года — до 18 ноября 2022 года.

Чиновник рассказал, что на это время в Заводском районе трамваи будут ходить в реверсивном режиме до площади Карла Маркса. В Железнодорожном районе движение трамваев перекроют, их заменят автобусами.

— Для транспортной доступности граждан, проживающих в районе ул. Пушкина, ул. 1-я Курская и ул. Старо-Московская будут организованы дополнительные автобусные маршруты, пути следования которых будут дублировать трамвайные маршруты №3 и №4, — рассказал Минкин.

Что касается движения автобусов, маршруты №№5, 6М, 11, 15, 16, 48 при движении со стороны Железнодорожного района будут ходить от остановки Универмаг (ул. Московская) через ул. Фомина, ул. 5-го Августа, мост Дружба, ул. Розы Люксембург до пересечения с ул. Комсомольская. В обратном направлении – от пересечения с ул. Комсомольская по ул. Розы Люксембург, мосту «Дружба», ул. 5- го Августа, ул. 3-й Курской, ул. Пушкина, ул. 4-й Курской до пересечения с ул. Московской.

Автобусы №№2, 20, 21, 23, 24, 26, 34, 35 при движении со стороны Железнодорожного района от остановки Универмаг (ул. Московская) будут следовать через ул. Фомина, ул. 5-го Августа, мост Дружба, ул. Розы Люксембург, ул. Гагарина, пер. Воскресенский до пересечения с ул. Комсомольской. В обратном направлении – от ул. Комсомольской по ул. Гагарина, ул. Розы Люксембург, мосту «Дружба», ул. 5-го Августа, ул. 3-й Курской, ул. Пушкина, ул. 4-й Курской до пересечения с Московской. При этом по улице Розы Люксембург пустят крупногабаритный транспорт, а для менее вместительный направят по улицам Гагарина и переулку Воскресенскому.

Троллейбусный маршрут №1 будет следовать через Советский район по ул. Герцена, ул. Горького, ул. Красноармейской, ул. Октябрьской, ул. Тургенева, ул. 1-й Посадской. В обратном направлении — через 1-ю Посадскую, ул. Брестскую, ул. Октябрьскую, ул. Пионерскую, ул. Горького, ул. Герцена.

ИА «Орелград»