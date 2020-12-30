Суд закрыл дело афериста, обманувшего 10 человек

30.12.2020 | 19:13 Новости, Общество

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В Орле потерпевшие простили автомошенника.

Уголовное дело, в котором фигурировало 10 эпизодов мошенничества, рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстал индивидуальный предприниматель, который последние семь лет занимается оптовой и розничной торговлей автомобильными деталями и принадлежностями. Торговал он в магазине, приобретая запчасти у одних автовладельцев и перепродавая их другим.

Для привлечения заказчиков он также размещал объявления в интернете. В 2017 году его финансовое положение значительно ухудшилось. Предприниматель влез в долги, погасить которые был не в состоянии. Именно тогда, по версии следствия, у него «возник и сформировался преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана». Было установлено, что с февраля по сентябрь 2017 года он обманывал своих клиентов.

Бизнесмен принимал у них заказы на поставку автомобильных запчастей, которых у него в реальности не было. С клиентов он брал предоплату. Получив деньги, присваивал их себе, а запчасти так и не поставлял. Обмануть ему удалось как минимум 10 клиентов – столько потерпевших фигурировало в рамках уголовного дела. Присвоенные суммы, порой, были немалыми – по 30-40 тысяч рублей. Мошеннику за содеянное грозило до 5 лет лишения свободы, но он сумел уйти от наказания. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении него в связи примирением сторон.

ИА «Орелград»

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