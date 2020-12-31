Орловские ветераны принимают поздравления с Новым годом

Депутаты облсовета навестили ветеранов Великой Отечественной войны.

В преддверии Нового года орловские депутаты поздравили с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Спикер заксобрания Леонид Музалевский совместно с депутатом Госдумы РФ Ольгой Пилипенко и волонтёром Кириллом Ишковым приехали в гости к Леопольду Дыскину, Василию Онищуку и Абраму Миркину.

Ветеранам подарили сладкие наборы, книги, елочные композиции, а также игрушки ручной работы, сделанные волонтерами. Помимо этого, гости исполнили мечту Абрама Миркина и подарили ему цветной принтер. Ветеран, несмотря на возраст, хорошо владеет техникой и планирует оцифровать ряд документов, чтобы они сохранились для молодого поколения, рассказали в пресс-службе облсовета. Абрам Израилевич, в свою очередь, презентовал гостям плетеные корзины, которые сделал своими руками.

— Наши ветераны являются олицетворением правды, олицетворением победы. Это герои, освободившие нашу страну, Европу, весь мир от фашизма! Они восстановили наши города и сегодня живущие поколения — в неоплатном долгу перед ними. По решению генерального Совета партии «Единая Россия» мы всех ветеранов Великой Отечественной войны поздравляем от партии с Новым годом, — сказал Музалевский. — В этот праздник я хотел бы пожелать ветеранам одного — крепкого здоровья, чтобы мы и на следующий Новый год могли приехать и также поздравить их с этим прекрасным семейным праздником! Удачи, благополучия и здоровья каждому!

ИА «Орелград»