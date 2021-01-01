Чиновники предложили безработным орловцам собирать травы

В Орловской области утвержден перечень общественных работ.

Правительство Орловской области утвердило перечень видов оплачиваемых общественных работ на 2021 год. Напомним, получить такую работу могут безработные или люди, ищущие работу, по направлению государственной службы занятости. Последняя, в свою очередь, заключает с предприятиями и организациями договоры на предоставление таких рабочих мест. Это позволяет получить хотя бы временный заработок.

Согласно постановлению правительства региона, в 2021 году в Орловской области перечень будет состоять из 149 видов общественных работ. В их число попали, например, благоустройство и уборка захоронений, тротуаров, проездных путей и автобусных остановок, восстановление лесов после пожаров, временные работы по делопроизводству и вспомогательные работы при археологических раскопках.

Также орловцам предложат распространять проездные билеты, рекламу и печатные издания, регистрировать медицинские карточки, ремонтировать книги, оформлять альбомы для ветеранов и участников войн, руководить экологическими отрядами, собирать и заготавливать лекарственные растения, убирать гостиничные номера, участвовать в проведении праздничных мероприятий, заменять поврежденные дорожные знаки, обновлять таблички с названиями улиц и номерами домов и многое другое.

Прогнозируется, что всего в будущем году в регионе будет создано не менее 750 мест для общественных оплачиваемых работ. Участие в этой программе примут 26 центров занятости населения по всему региону, для каждого из которых установлено собственное прогнозируемое количество участников.

ИА «Орелград»