От орловцев ждут добровольной сдачи оружия

Количество таких «добровольцев» должно вырасти вдвое за пять лет.

Правительство Орловской области утвердило новые целевые индикаторы государственной программы обеспечения законности и правопорядка. Ее действие рассчитано до 2025 года. Судя по паспорту программы, криминогенная обстановка в регионе к тому времени должна заметно улучшиться. Например, количество правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных формирований, в Орловской области должно увеличиться с 700 в 2020 году до 750 в 2025-м.

Кроме того, по прогнозам чиновников почти вдвое вырастет число граждан, добровольно сдавших в органы внутренних дел незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Ожидается, что по итогам 2020 года таковых будет 7 человек, а в 2025 году оружие в полицию сдадут уже 12 орловцев. Напомним, за сданное оружие и боеприпасы «добровольцам» платят за счет бюджетных средств, а «тарифы» установлены правительством региона.

Согласно ожиданиям авторов программы, за пять ближайших лет доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве совершенных преступлений снизится с 18 до 17,5 процента, а удельный вес рецидивных преступлений – с 42,8 до 41,4 процента. Общее число преступлений, зарегистрированных на территории Орловской области, должно сократиться с нынешних 12 тысяч в год до 9,5 тысячи.

ИА «Орелград»