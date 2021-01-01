Ученые не нашли следов жизни в Орле

1.1.2021 | 11:27 Культура, Новости

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Археологи считают, что в древности на этой территории никто не жил.

Фото: orel-panorama.ru

Археологи завершили исследование участка в Северном районе города Орла и составили по его итогам акт историко-культурной экспертизы. Исследование проводилось в текущем году на участке, отведенном под строительство улично-дорожной сети и сети газораспределения для  индивидуальной жилой застройки. Речь идет о территории, ограниченной улицей Михалицына, переулком Керамическим, полосой отчуждения железной дороги и улицей Раздольной.

Задачей исследователей было выяснить, не содержатся ли под землей объекты культурного наследия или археологические памятники. Ведь при строительстве можно их повредить. Археологическая разведка выполнялись на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ.  Протяженность обследованного участка составила около 5 км. Он находится на водораздельном пространстве реки Ока.

Кстати, ранее археологические изыскания здесь не проводились. Всю территорию археологи прошли пешком, тщательно осматривая каждый вал и курган. После визуального осмотра поверхности было заложено 5 шурфов. Согласно представленной документации, при изучении этих шурфов каких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя не было обнаружено.

Таким образом, ученые после проведенных полевых работ официально зафиксировали отсутствие в данном месте не только объектов археологического наследия, но и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. Тем самым эксперты дали добро на проведение строительных работ.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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