Орловец порезал жену и украл велосипед, но в колонию не попал

Суд решил, что исправление возможно без изоляции от общества.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Мценский районный суд Орловской области. Местный житель предстал перед ним по обвинению в совершении сразу двух преступлений. В первом случае его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство здоровья потерпевшего. В январе 2020 года от его действий пострадала жена.

Как следует из материалов дела, оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними вспыхнула словесная ссора. Затем мужчина схватил кухонный нож и дважды ударил им жену в бок. К счастью, раны оказались не опасным для жизни, хотя курс лечение пострадавшей пришлось пройти.

Пока шло следствие по этому делу, мужчина успел совершить еще одно преступление. Произошло это уже в мае 2020 года. Прогуливаясь возле торгового центра, амчанин увидел оставленный хозяином у стены велосипед стоимостью около 8 тысяч рублей. Злоумышленник буквально унес велосипед, схватив его руками.

Свою вину он признал в полном объеме. Несмотря на неважную характеристику по месту жительства, наказание в виде лишения свободы он не получил. По совокупности, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, амчанин получил обязательные работы сроком на 440 часов.

ИА «Орелград»