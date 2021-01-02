Под Орлом суд отказался отдать приставам землю

Иск об обращении взыскания на землю остался без удовлетворения.

Как пояснила пресс-служба Покровского районного суда, дело об обращении взыскания на земельный участок было рассмотрено по иску судебного пристава, работающего в Орле. Там на исполнении находится производство о взыскании с местного жителя крупной задолженности. Изначально долг составлял почти 490 тысяч рублей, в том числе по налогам и сборам, включая пени, государственной пошлине и штрафу. К октябрю 2020 года общая сумма долга составила 370 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что должником требования исполнительного документа не исполнены, хотя само производство находится на исполнении с июля 2018 года. В ходе принудительного исполнения требований приставы нашли имущество должника: в собственности у него имеются земельные участки в Покровском районе, на которые истец и просил суд обратить взыскание.

Однако суд установил, что на данных участках находится принадлежащее ответчику нежилое здание. Это подтверждает кадастровый паспорт здания. Суд сослался на статью 35 Земельного кодекса РФ, регламентирующей порядок отчуждения зданий и сооружений, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу. По закону, отчуждение должно проводиться вместе с земельным участком.

Суд напомнил, что одним из основных принципов земельного законодательства является принцип единства судьбы участков и прочно связанных с ними объектов. В развитие данного принципа статья 35 ЗК РФ запрещает отчуждение земельного участка без находящихся на нем зданий, строений и сооружений в случае, если они принадлежат одному лицу.

«Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что исковые требования судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на земельный участок удовлетворению не подлежат», — резюмировали в пресс-службе райсуда.

ИА «Орелград»