Орловцам предложили оценить борьбу УФСИН с коррупцией

Ведомство проведет традиционный ежегодный опрос общественного мнения.

Как сообщает управление ФСИН России по Орловской области, традиционный онлайн-опрос пройдет с 15 января по 15 февраля 2021 года. Респондентам, которые решат принять в нем участие, надо будет ответить всего на один вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции УФСИН России по Орловской области в 2020 году?». Кстати, опросник размещен на сайте ведомства.

Надо выбрать один из трех предложенных вариантов ответа: высокий, средний или низкий уровень. Результаты опроса будут опубликованы в открытом доступе. В предыдущие годы мнения разделились. Например, по итогам 2018 года 48,8 процента опрошенных заявили, что уровень противодействия коррупции в службе является высоким, но 48,7 процента назвали его низким. Все решил буквально один голос.

По итогам 2019 года ситуация явно изменилась. Так, высоким уровень борьбы с коррупцией посчитали уже 88,5 процента респондентов, средним – 8,2 процента, а низким — всего лишь 3,3 процента опрошенных. Впрочем, год назад активность участников опроса была гораздо ниже, чем годом ранее.

ИА «Орелград»