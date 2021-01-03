Остановочного грабителя отправили в колонию строгого режима

Мужчина ограбил собственного приятеля и угодил за решетку.

Как сообщает Ливенский районный суд Орловской области, обращен к исполнению обвинительный приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В суде раскрыли некоторые детали этого преступления. Совершено оно было еще в июле 2019 года. Ранним утром осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым стоял возле остановки общественного транспорта. Рядом был расположен и продуктовый магазин.

Как установили следствие и суд, осужденный заметил, что у приятеля в левом внешнем нагрудном кармане рубашки лежит денежная купюра достоинством 2000 рублей. Мужчина подошел к нему вплотную, затем резким движением выхватил банкноту и пустился наутек. Деньги он затем потратил на спиртное.

Признавать свою вину грабитель отказался. По его версии, приятель сам дал ему деньги на покупку спиртного в ближайшем магазине. Однако собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Осужденный обжаловал вердикт в вышестоящей инстанции, но его апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. Тем самым приговор вступил в законную силу, и мужчину отправили в колонию строгого режима отбывать наказание.

ИА «Орелград»