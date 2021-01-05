Сгущенку из неизвестной субстанции обнаружили под Орлом

5.1.2021 | 17:13 Новости, Общество

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Продукция была изготовлена из неизвестного сырья.

Грубое нарушение правил оформления электронной ветеринарно-сопроводительной документации на продукцию животного происхождения выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, под подозрение попал Верховский молочно-консервный завод из Орловской области.

Нарушение было вскрыто в ходе анализа электронного журнала информационной системы «Меркурий». Его провела специальная мониторинговая группа. Документация была заполнена уполномоченным лицом предприятия. Она предназначалась для сгущенного молока, изготовленного, судя по внесенным данным, в соответствии с ГОСТом.

Однако в документации почему-то не было указано сырье, из которого была изготовлена указанная продукция. В ТУ Россельхознадзора пояснили, что данная ошибка является критической. Более того, она оказалась повторной. В связи с этим молочно-консервный завод был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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