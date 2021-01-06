Объект «Мираторга» под Орлом построили без разрешения

Факт строительства без разрешения нашел подтверждение в суде.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению департамента надзорной и контрольной деятельности к обществу с ограниченной ответственностью «БрянскАгрострой» о привлечении его к административной ответственности. Требование чиновников было мотивированно тем, что в период с 27 августа 2019 года по 16 апреля 2020 года указанная компания вела строительство объекта капитального строительства без оформленного в установленном порядке разрешения.

Примечательно, что ООО «БрянскАгрострой» в судебном заседании признало факт правонарушения, но при этом просило назначить наказание не в виде штрафа, а в виде административного приостановления на 14 дней деятельности по строительству объекта. Кстати, речь идет о «комплексе зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса №6 близ с. Большое Кричино Дмитровского района Орловской области».

Суд установил следующее: 20 мая 2020 года в адрес департамента от ООО «Мираторг-Курск» поступило извещение о начале строительства упомянутого комплекса. Сотрудники департамента в период с 15 июня по 3 июля 2020 года провели проверку. Выяснилось, что между ООО «Мираторг-Курск» и ООО «БрянскАгрострой» был заключен договор, согласно которому брянское предприятие является генеральным подрядчиком и осуществляет строительство вышеуказанного объекта.

«Визуальным осмотром установлено, что при строительстве объекта капитального строительства выполнены работы по монтажу конструкций каркасов зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения, устройству внутренних и наружных инженерных сетей, пробурены три скважины, установлены водонапорные башни», — говорится в материалах суда.

Также было установлено, что работы по строительству объекта были начаты 27 августа 2019 года. А разрешение на строительство указанного объекта было выдано областным управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства ООО «Мираторг-Курск» только 17 апреля 2020 года. Тем самым был подтвержден факт возведения крупного объекта на орловской земле без разрешения.

Напомним, вопрос законности строительства комплексов «Мираторга» не раз поднимался на заседаниях Орловского облсовета народных депутатов, но чиновники обладминистрации уверяли, что нарушений нет. Арбитражный суд решил, что нарушение было. В результате он постановил привлечь «БрянскАгрострой» к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

ИА «Орелград»