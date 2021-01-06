В Орле эпидемии гриппа не нашли

Эксперты рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные оперативного контроля за заболеваемостью острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и ходом иммунизации населения против гриппа. Сообщается, что случаев гриппа в регионе пока не выявляли. Заболеваемость ОРВИ среди всех возрастных групп также пока находится на неэпидемическом уровне.

Согласно приведенной статистике, на 52 календарной неделе в Орловской области было зарегистрировано 6 962 случая заболеваний ОРВИ. Примечательно, что более 37 процентов заболевших – это дети в возрасте до 14 лет. Специалисты напоминают орловцам о том, что людям с признаками острых респираторных инфекций необходимо оставаться дома, так как «своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвращать распространение респираторных инфекций».

Напомнили эксперты и о вакцинации, которая, по их мнению, «является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения». Отмечается, что за последние пять лет в Орловской области поствакцинальные осложнения на введение вакцины против гриппа не регистрировались.

«По состоянию на 31 декабря 2020 года прививки против гриппа получили более 428 тысяч человек, что составляет 57,9 процента численности населения, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. — Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, детских дошкольных и общеобразовательных организациях».

ИА «Орелград»