Экс-сотрудника орловского УФСИН осудили за взятку

7.1.2021 | 15:46 Новости, Общество

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Бывший служащий сам теперь отправится за решетку.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий и взятке, которое было возбуждено в отношении теперь уже бывшего сотрудника регионального управления ФСИН России. Как пояснили в пресс-службе райсуда со ссылкой на обвинительный приговор, преступление осужденный совершил в апреле текущего года.

Он воспользовался своим служебным положением и пронес на территорию исправительной колонии общего режима мобильные телефоны и комплектующие к ним. Аппараты предназначались для передачи отбывающим в колонии наказание осужденным за денежное вознаграждение. Сумма взятки составила 33 тысячи рублей.

Экс-сотрудник УФСИН был признан виновным в совершении коррупционного и должностного преступлений. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 3-кратной суммы взятки, то есть 99 тысяч рублей.

Также суд на 4 года лишил его права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. Осужденный был лишен и специального звания. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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