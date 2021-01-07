Орловчанка нашла простой способ не платить за микрозайм

Микрофинансовая фирма даже по суду не сумела взыскать долг.

Подробности рассмотрения финансового спора сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области. Гражданское дело было рассмотрено по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью, которое специализируется на сборе кредитных долгов. Ответчицей выступила местная жительница, наотрез отказавшаяся признавать предъявленные ей претензии.

Было установлено, что в июле 2017 года она взяла потребительский кредит в микрофинансовой организации. К февралю 2019 года у нее накопилась задолженность в сумме чуть менее 110 тысяч рублей. Именно тогда компания-заемщик уступила право требования долга по договору тому самому ООО, которое и подало иск. Помимо задолженности истец просил взыскать с ответчицы расходы по уплате государственной пошлины.

Однако женщина даже не явилась в суд. Она попросила рассмотреть дело в ее отсутствие, а также представила документы, свидетельствующие о том, что ранее решением арбитражного суда она была признана банкротом. Интересно, что в арбитраж с заявлением о самобанкротстве она обратилась менее чем через две недели после того, как ее долг был переуступлен. В ноябре 2019 года в отношении гражданки была введена процедура реализации имущества финансовым управляющим, которая завершилась в мае 2020 года.

После этого орловчанка была освобождена от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе, «требований, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества». Поскольку спорный долг возник до возбуждения дела о банкротстве, он не относится к текущим платежам. Так как в ходе процедуры банкротства требования о возврате долга заявлены не были, суд оставил иск без рассмотрения.

ИА «Орелград»