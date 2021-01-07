В Орле сорвалась приватизация управления капстроительства

Организаторы аукциона не смогли найти потенциальных покупателей.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла официально известило о том, что открытый аукцион по продаже пакета акций АО «Управление капитального строительства г. Орла» признан несостоявшимся. Причина – отсутствие заявке на участие в торгах. В связи с этим власти отменили и собственное решение об условиях приватизации данной муниципальной собственности.

Напомним, торги были намечены на 21 декабря 2020 года. Однако уже за три дня до этой даты стало понятно, что желающих принять участие в аукционе не найдется. Между тем, власти города планировали выручить от данной сделки не менее 72,251 миллиона рублей – такой была объявленная начальная цена.

На торги планировалось выставить только один лот – 100 процентов уставного капитала АО «Управление капитального строительства г. Орла», состоящего из 23 367 обыкновенных именных бездокументарных акций. Все они принадлежат муниципальному образованию «город Орел». Кстати, сам уставный капитал этого АО оценивается в 23,367 миллиона рублей. То есть он складывается из номинальной стоимости всех акций – по 1000 рублей каждая.

Основные виды деятельности общества – выполнение функций заказчика и застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной, производственной и непроизводственной сферы и иных сооружений. Кроме того, предприятие может оказывать услуги строительного контроля, консультационно-внедренческие услуги, а также услуги по содержанию жилищного фонда при строительстве. Среднесписочная численность работающих в этом обществе за первое полугодие 2020 года составила 9 человек.

ИА «Орелград»