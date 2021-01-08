Публично убивший женщину орловец потребовал оправдания

8.1.2021 | 15:19 Новости, Общество

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Орловский областной суд рассмотрел дело об убийстве.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, судебная коллегия по уголовным делам отказалась изменить обвинительный приговор жителю Орла. Ранее суд первой инстанции приговорил его к 8 годам колонии строгого режима за то, что тот до смерти избил свою сожительницу. Осужденный в апелляции устами адвоката потребовал вынести оправдательный вердикт, но своего не добился – его вина была доказана полностью.

В облсуде пояснили, что преступление было совершено ровно год назад, в январе 2020 года. На тот момент осужденный и его приятельница были знакомы всего лишь около месяца. Во дворе одного из домов в Орле между ними вспыхнула ссора.

«Женщина заявила, что хочет вернуться к своему прежнему сожителю, с которым она прожила несколько лет, но молодой человек был категорически против этого, разозлившись, он решил избить свою приятельницу, — рассказали в облсуде. — Беззащитную жертву знакомый бил в голову кулаками и ногами, нанеся не менее 10 ударов. При этом он понимал, что от таких ударов женщина может умереть, но относился к этому безразлично».

Свидетелями расправы стали несколько человек, а один из них с балкона своей квартиры даже успел снять происходящее на свой телефон. Эта запись стала одним из доказательств вины негодяя. Очевидцы вызвали полицию и «скорую». К сожалению, от полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

«В ходе следствия мужчина полностью признал себя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть приятельницы, раскаялся в содеянном, — отметили в облсуде. — Однако в судебном заседании вину в содеянном не признал».

Впрочем, ни суд первой инстанции, ни судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашли оснований для оправдания подсудимого.

ИА «Орелград»

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