В Орле рецидивист напал на полицейского

Дело о нападении на сотрудника полиции рассмотрел облсуд.

В Орле областной суд поставил точку в уголовном деле о применении насилия к представителю власти. В преступлении был обвинен житель Орла, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Судя по материалам, прошлое его так и не оставило.

Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, в поле зрения правоохранителей данный молодой человек попал в марте прошлого года. В тот день полицейские проводили спецоперацию по задержанию граждан, которых подозревали в сбыте наркотических средств. В связи с этим за тайником, в котором были заложены наркотики, велось наблюдение.

В какой-то момент к тайнику подошли двое молодых людей. Судя по их действиям, они в течение нескольких минут что-то искали, после чего направились к поджидавшему их такси. В этот момент было принято решение о задержании. Полицейские подошли к молодым людям и представились.

Ранее судимый гражданин тут же пустился наутек. Полицейский его догнал, но тот оказал сопротивление. Он набросился на стража порядка с кулаками и ударил его кулаком по лицу. Впрочем, оперативник тут же его скрутил. На задержанного завели дело о применении насилия к представителю власти.

Выяснилось, что преступление он совершил в условиях непогашенной судимости. Рецидив был учтен при вынесении приговора. Молодой человек ближайшие два года проведет в колонии строгого режима. Он подавал жалобу, но суд апелляционной инстанции оставил ее без удовлетворения.

ИА «Орелград»