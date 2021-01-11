Путин повысил орловских судей

Сразу три орловских судьи получили повышение от президента.

Об очередных кадровых перестановках официально сообщила пресс-служба Орловского областного суда. Они произошли в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, изданным 2 января 2021 года. Благодаря этому документу сразу три орловских судьи сделали шаг вверх по карьерной лестнице.

Так, Наталья Второва, до последнего времени работавшая судьей Заводского районного суда города Орла, теперь будет трудиться в должности судьи Орловского областного суда. Оставленный ею пост вакантным не будет, так как судьей Заводского райсуда назначена Светлана Панина. До этого она была мировым судьей судебного участка Кромского района.

Кроме того, указом президента назначен новый судья Арбитражного суда Орловской области. Им стал Илья Кияйкин, переведенный на новое место службы с поста мирового судьи судебного участка № 2 Орловского района. Кстати, ровно месяц назад указом президента судьей Арбитражного суда Орловской области был также назначен Олег Кирсанов.

ИА «Орелград»