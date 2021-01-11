УФАС рассмотрит жалобы перевозчиков на мэрию Орла

Дело в отношении управления транспорта было заведено с участием прокуратуры.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области назначила на 9 февраля 2021 года рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиком выступит управление городского хозяйства и транспорта администрации Орла, заявителями — прокуратура Советского района города Орла и представители транспортной отрасли областной столицы. Кроме того, будут изучены материалы городской Контрольно-счетной палаты, которая провела соответствующую проверку.

Суть заключается в том, что в конце прошлого года в действиях управления городского хозяйства и транспорта были выявлены признаки нарушения статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Согласно материалам дела, они выразились в заключении муниципальных контрактов на выполнение пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам без проведения конкурентных процедур, то есть без торгов.

В связи с этим Орловское УФАС в октябре 2020 года направило в мэрию предупреждение. В частности, перед чиновниками был поставлен вопрос по прекращению действия карт маршрутов, выданных МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» по маршрутам № 8 и № 5А, а также карт, выданных ИП на автобусные перевозки. Срок выполнения предупреждения был установлен до 16 ноября прошлого года. Ответ мэрии поступил в антимонопольную службу 25 ноября.

Из него следует, что администрации города подготовила проект внесения изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок. В его новой редакции должны быть исключены спорные автобусные маршруты, а также изменена схема движения троллейбусов по маршруту № 5А и количество транспортных средств на трамвайных и троллейбусных маршрутах. Администрация Орла просила о продлении срока выполнения предупреждения, но оснований для этого антимонопольщики не нашли.

Они указали, что в новой редакции реестра все равно останется ряд спорных маршрутов. Работа на них предусмотрена контрактами, заключенными без проведения конкурентных процедур. Также комиссия отметила, что срок для исполнения предупреждения был разумным и достаточным, однако чиновники в него не уложились и не совершили действия, которые надо было совершить. Именно поэтому 27 ноября 2020 года в отношении управления городского хозяйства и транспорта было возбуждено антимонопольное дело.

Изначально его должны были рассмотреть 29 декабря. У управления городского хозяйства и транспорта были запрошены необходимые документы и сведения, которые, судя по определению комиссии УФАС, представлены не были. Кроме того, управление «участие своего представителя в рассмотрении дела не обеспечило». Зато представитель КСП заявил, что «в действиях управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства». Рассмотрение дела было перенесено на февраль потому в связи с необходимостью получения дополнительных документов.

ИА «Орелград»