В Орле с 90-летием поздравили ветерана войны и труда Марию Исаеву

11.1.2021 | 15:33 Новости, Общество

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В юбилей к орловчанке пришли депутаты облсовета.

Орловские депутаты поздравили с 90-летним юбилеем ветерана войны и труда Марию Исаеву. День рождения орловчанка отмечала 7 января.

Как рассказали в пресс-службе Орловского облсовета, Мария Исаева более 40 лет проработала на железной дороге старшим товарным кассиром. 55 лет женщина была бессменным председателем уличного комитета № 9 Железнодорожного района, а сейчас выполняет обязанности зампредседателя.

Спикер облсовета Леонид Музалевский отметил, что Мария Исаева пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди соседей и коллег.

— Благодарю Вас за мудрость и отзывчивость, умение понимать людей и помогать им в различных жизненных ситуациях. Желаю Вам крепчайшего здоровья, благополучия и долгих лет жизни! — поздравил Марию Исаеву Леонид Музалевский.

Юбилярше вручили цветы, памятный подарок и почетную грамоту Орловского областного Совета народных депутатов, а также грамоту регионального отделения партии «Единая Россия».

ИА «Орелград»

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