В Орле начали выбирать территории для благоустройства

21.4.2026 | 12:40 Важное, ЖКХ, Новости

Сегодня стартовало всероссийское онлайн-голосование.

ИА “Орелград”

Жители муниципальных образований могут поддержать один из предложенных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Сами работы планируются на 2027 год.

Поучаствовать в голосовании имеет право любой гражданин в возрасте от 14 лет.

В Орле предлагается выбирать между

  • сквером Лескова,
  • сквером Орловских партизан
  • и бульваром Генерала Мартынова.

Голосование продлится до 12 июня.

Поучаствовать можно на портале государственных услуг в разделе «Формирование комфортной городской среды». Понадобится авторизация.

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU