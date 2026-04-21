В Орле начали выбирать территории для благоустройства

Сегодня стартовало всероссийское онлайн-голосование.
Жители муниципальных образований могут поддержать один из предложенных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Сами работы планируются на 2027 год.
Поучаствовать в голосовании имеет право любой гражданин в возрасте от 14 лет.
В Орле предлагается выбирать между
- сквером Лескова,
- сквером Орловских партизан
- и бульваром Генерала Мартынова.
Голосование продлится до 12 июня.
Поучаствовать можно на портале государственных услуг в разделе «Формирование комфортной городской среды». Понадобится авторизация.
