В Орле начали выбирать территории для благоустройства

Сегодня стартовало всероссийское онлайн-голосование.

Жители муниципальных образований могут поддержать один из предложенных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Сами работы планируются на 2027 год.

Поучаствовать в голосовании имеет право любой гражданин в возрасте от 14 лет.

В Орле предлагается выбирать между

сквером Лескова,

сквером Орловских партизан

и бульваром Генерала Мартынова.

Голосование продлится до 12 июня.

Поучаствовать можно на портале государственных услуг в разделе «Формирование комфортной городской среды». Понадобится авторизация.

