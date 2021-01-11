В Орловской области заметили призрака

11.1.2021 | 18:17 Новости, Общество

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Призраком эксперты назвали лабораторию, которой нигде нет.

Территориальное управление Россельхознадзора предупредило о появлении лаборатории-призрака. Ее следы были замечены экспертами в рамках проведения государственного контроля в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработке. Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, выявленные нарушения связаны с исследованием зерна для последующего декларирования в несуществующем учреждении.

В ведомстве уточнили, что на территории Орловской и Курской областей услуги по исследованию зерна оказывает некая испытательная лаборатория ООО «Элемент». Она зарегистрирована в Батайске – городе в Ростовской области. Орловские специалисты сделали соответствующий запрос. Ответ коллег с Юга России свидетельствует о том, что такой лаборатории по заявленному месту регистрации попросту нет.

«В связи с этим протоколы испытаний выдавались неправомерно, так как исследования фактически не проводились, что привело к недостоверному декларированию зерна, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — С учетом вышеизложенного управление обращает внимание хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, хранение, декларирование и реализацию зерна, на то, что не следует обращаться в сомнительные лаборатории, предлагающие за сжатые сроки (меньшие, чем требуют лабораторные исследования) и по цене ниже рыночной провести все необходимые экспертизы».

Специалисты предупреждают, что при проверке такая декларация будет отозвана, а нарушителям грозит административная ответственность.

ИА «Орелград»

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