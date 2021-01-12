Клычков велел потратить 3,5 миллиона рублей на АНО

Администрация губернатора обзаведется некоммерческой организацией.

Губернатор Андрей Клычков распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области». Основным видом деятельности этого АНО глава региона определил «организацию комплекса мероприятий по развитию волонтерской деятельности, поддержке социально значимых гражданских инициатив, профилактике деструктивных явлений в молодежной среде».

Учредителем должна выступить администрация губернатора и правительства Орловской области. Именно ее Клычков выбрал в качестве органа исполнительной государственной власти специальной компетенции, осуществляющего функции и полномочия учредителя АНО. Областному департаменту финансов поручено выделить бюджетные ассигнования в размере 3,5 миллиона рублей. Эти деньги в виде субсидии будут предоставлены вновь созданной некоммерческой организации.

Добавим, что распоряжение Клычкова вступило в силу с 1 января 2021 года. В соответствии с ним администрация губернатора должна успеть до 1 марта 2021 года утвердить устав АНО и разработать порядок предоставления этой организации бюджетной субсидии.

ИА «Орелград»