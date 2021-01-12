Орловцев предупредили об усилении ветра

Погода изменится уже к вечеру.

К вечеру 12 января в Орловской области ожидается усиление ветра. Непогода продлится почти сутки, предупредили в пресс-службе главка регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Сообщается, что с 21.00 12 и по 21.00 13 января в регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики обещают небольшой снег. Утром и днем 13 января местами ожидается метель. Ветер будет дуть восточный, ночью — со скоростью 7-12 м/с, днем — 9-14 м/с, местами до 19 м/с. Ожидается около 10 градусов мороза.

В МЧС предупреждают, что из-за непогоду может увеличиться количество ЧП: обрывов линий электропередач, падений деревьев и слабо закрепленных конструкций, дорожно-транспортных происшествий.

ИА «Орелград»