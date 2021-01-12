Орловчанка отсудила у поставщика почти три цены набора мебели

Заочное решение было принято Орловским районным судом.

Подробности процесса сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Местная жительница подала в это ведомство заявление потребителя с просьбой помочь в судебном порядке разрешить ее спор с одним из ООО. Она пожаловалась на невыполнение ответчиком обязательств, предусмотренных договором. Как следует из материалов дела, данный договор был заключен в феврале 2020 года. Он предусматривал поставку набора кухонной мебели стоимостью 86,9 тысячи рублей.

Покупательница заплатила всю сумму сразу, что подтверждается кассовым чеком. Согласно договору, набор мебели ей должны были доставить не позднее чем через 45 рабочих дней со дня внесения предоплаты. Однако орловчанка заказанной мебели так и не дождалась. Она требовала расторгнуть договор и вернуть деньги, но фирма ей отказала. Сотрудники областного управления Роспотребнадзора приняли участие в судебном процессе и сумели добиться положительного для покупательницы решения.

В силу положений ч.1 ст.463 ГК РФ, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, то покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. При этом он вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного ему продавцом.

Кроме того, потребитель имеет право потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему из-за нарушения срока передачи предварительно оплаченного товара. Все это было учтено при вынесении решения. Вина фирмы была доказана, оставалось только решить вопрос с суммой возмещения. В результате суд обязал ООО выплатить покупательнице почти 230 тысяч рублей: стоимость набора мебели, неустойку в размере 61,2 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, а также штраф величиной 76,6 тысячи.

ИА «Орелград»