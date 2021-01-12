В Орле таксист сбил пешехода, «проскочив» на красный

ДТП произошло в Советском районе города.

Вчера, 11 января в Советском районе Орла произошло ДТП. «Лада Ларгус», оклеенная в такси, сбила женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет.

Авария случилась около 15.00 в районе дома №62 по Наугорскому шоссе. Как уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД, 50-летний водитель автомобиля двигался по Наугорскому шоссе со стороны улицы Базовой в направлении улицы Цветаева.

Под колеса авто попала 57-летняя женщина. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, рассказали в ведомстве. С места аварии пострадавшую пришлось каретой скорой помощи везти в ООКБ. Сообщается, что после осмотра медиков женщину отпустили домой.

ИА «Орелград»