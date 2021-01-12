В Орле возле правительства сбили пенсионерку

12.1.2021 | 9:32 Новости, Происшествия

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Женщине понадобилась помощь медиков.

В понедельник, 11 января возле здания правительства Орловской области произошло ДТП. Пенсионерка переходила дорогу по «зебре», но оказалась под колесами автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась около 17.00. 51-летний водитель «Лады Ларгус» двигался по улице Салтыкова-Щедрина со стороны Брестской в направлении улицы Ленина.

На перекрестке возле обладминистрации, в районе дома №45 по улице Ленина, машина сбила 62-летнюю женщину. Пешеход  шла через дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в ведомстве.

В результате ДТП женщина получила травмы. Ее увезли в приемное отделение ООКБ, но после осмотра медиков отпустили.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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