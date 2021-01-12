В Орловской области свободно более 16% ковидных коек

Власти отчитались об увеличении коечного фонда для лечения больных коронавирусом.

На сегодняшний день в Орловской области развернуто 1836 коек для лечения COVID-19. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал глава департамента здравоохранения Иван Залогин. Свободный коечный фонд составляет 16,1%.

Напряженность с ковидными койками в регионе официально снимают двумя способами: собственно увеличением коечного фонда и лечением больных с легкой и средней формой коронавируса на дому.

Так, по информации Залогина, сегодня более 6 тыс. орловцев получают необходимые препараты дома. Доставлять лекарства помогают волонтеры.

А губернатор Андрей Клычков рассказал вчера в соцсети, что во Мценской ЦРБ к 50 имеющимся койкам добавят еще 80. В Нарышкинской ЦРБ в скором времени обещают открыть 60 коек «с возможным увеличением еще на 20».

Напомним, в конце ноября 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова назвала Орловщину в числе «наиболее критичных» по коечному фонду регионов. На тот момент в области свободными были чуть более сотни коек, в то время как в среднем за сутки фиксировали по 140 новых больных.

ИА «Орелград»