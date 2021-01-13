Из-за метели на дорогах Орла образовались пробки

В конце рабочего дня сложности возникли на дорогах во всех районах города

Днем 13 января в Орле началась сильная метель. К вечеру непогода привела к серьезным пробкам почти на всех улицах города, свидетельствуют данные «Яндекса».

В частности, коллапс случился на подъезде к переезду на переулке Маслозаводском со стороны улицы Городской. Во время снегопадов там нередко застревают грузовики. Пробки фиксируются по всей улице Поселковой, а также на подъезде к круговому движению со стороны «Лесоторговой».

Также в пробках встали улица Московская и Московское шоссе в обе стороны на подъезде к вокзалу. Сложная ситуация фиксируется на улицах Октябрьская, 1-я Посадская, Розы Люксембург, Гагарина, 5 Августа.

По прогнозам синоптиков, сильный снег продлится всю ночь. Метель утихнет только к утру 14 января.

ИА «Орелград»