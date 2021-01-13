Орловские студенты вернутся в аудитории с 18 января

13.1.2021 | 10:41 Новости, Общество

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Речь идет об учениках средне-специальных учреждений образования.

Орловские студенты техникумов и колледжей с 18 января вернутся к очной форме обучения. С таким заявлением губернатор Андрей Клычков выступил в соцсети. Ранее он же продлил особый режим в регионе до 31 января 2021 года. Подразумевалось, что и после этой даты учащиеся ссузов смогут учиться из дома.

Чем вызвана необходимость возвращать учащихся за парты, глава региона не пояснил. В дистанционном формате студенты ссузов учатся с начала года. В декабре дистанционку решением оперштаба продлили до конца января. В основном – из-за «ухудшающейся динамики по приросту COVID-19». Тогда в регионе в среднем фиксировали 140 новых заразившихся ежедневно. Сейчас – около 170. Поэтому родители учеников и сами студенты искренне не понимают, в связи с чем отменена дистанционка.

Сам Клычков дал понять, что студенты все равно «гуляют по улицам». На возмущенные комментарии глава региона ответил в том духе, что можно и всех распустить по домам, в том числе чиновников и медиков. «Чего уже там», — написал Клычков, отметив все же, что «учиться надо».

ИА «Орелград»

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