Орловских журналистов поздравили с Днем печати

13.1.2021 | 12:03 Новости, Общество

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Спикер облсовета поблагодарил региональные СМИ за профессионализм.

Сегодня, 13 января в стране отмечают День российской печати. С профессиональным праздником орловских журналистов и работников СМИ поздравил спикер облсовета Леонид Музалевский.

— Сегодня сложно представить жизнь без печатных и электронных изданий, телевидения и радио. Неслучайно ваша профессия остается одной из самых востребованных, — отметил глава регионального парламента. — На вас лежит ответственная миссия — не только донести до жителей информацию о тех или иных событиях, но и проанализировать их, дать объективную оценку. Поэтому отрадно отметить, что представителей региональных СМИ всегда отличало и отличает неравнодушие, глубина суждений и мастерское владение пером.

Особые слова благодарности Музалевский адресовал ветеранам журналистики Орловской области. Сотрудникам СМИ спикер заксобрания пожелал здоровья, творческих находок, интересных и ярких работ, благодарных слушателей, зрителей и читателей.

ИА «Орелград»

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