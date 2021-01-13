Орловских журналистов поздравили с Днем печати

Спикер облсовета поблагодарил региональные СМИ за профессионализм.

Сегодня, 13 января в стране отмечают День российской печати. С профессиональным праздником орловских журналистов и работников СМИ поздравил спикер облсовета Леонид Музалевский.

— Сегодня сложно представить жизнь без печатных и электронных изданий, телевидения и радио. Неслучайно ваша профессия остается одной из самых востребованных, — отметил глава регионального парламента. — На вас лежит ответственная миссия — не только донести до жителей информацию о тех или иных событиях, но и проанализировать их, дать объективную оценку. Поэтому отрадно отметить, что представителей региональных СМИ всегда отличало и отличает неравнодушие, глубина суждений и мастерское владение пером.

Особые слова благодарности Музалевский адресовал ветеранам журналистики Орловской области. Сотрудникам СМИ спикер заксобрания пожелал здоровья, творческих находок, интересных и ярких работ, благодарных слушателей, зрителей и читателей.

ИА «Орелград»