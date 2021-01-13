Орловскую область ожидает реновация?

В России вступил в силу закон о всеобщем обновлении жилья

Президент Владимир Путин разрешил проводить реновацию жилья – как в Орловской области, так и по всей России. Глава государства подписал закон о комплексном развитии территорий в конце 2020 года.

Закон создает механизм комплексного развития территорий и сноса ветхого жилья по всей России. За основу был взят опыт реновации в Москве. Чтобы дом вошел в программу реновации, за это должны проголосовать 2/3 собственников. Для выхода из программы при этом достаточно 1/3 голосов. Жители домов, попавших под реновацию, должны получить равноценное жилье или денежную компенсацию. При этом собственников могут переселить через суд, если они за 90 дней не подпишут документы о приеме нового жилья или компенсации.

Застройщики будут участвовать в реновации через конкурсы или аукционы. До них будут допускать компании с опытом капитального строительства. Реновация позволит не только решить проблемы орловцев с жильем, но и заменить бараки и «панельки» новыми домами комфорт- и бизнес-класса, объяснил главный исполнительный директор «Орелстроя» Дмитрий Сучков.

«Строительный холдинг «Орёлстрой», входящий в состав одного из крупнейших региональных девелоперов, ГК «ОДСК», хорошо известен в России как автор «орловской непрерывки». Этот проект в свое время позволил обеспечить доступным жильём всю страну. Современные реалии требуют новых решений, и мы готовы принять активное участие в обновлении города для комфорта его жителей», — заявил Сучков.

ИА «Орелград»