Паршиков покинет пост ректора ОГИК после 38 лет работы

А заменит его сын бизнесмена, который в хороших отношениях с Клычковым

Глава Орловского государственного института культуры (ОГИК) Николай Паршиков в ближайшее время покинет свой пост, сообщил источник «Орелграда». Звучит довольно парадоксально, но основной кандидат на его замену — экономист Владимир Матвеев, руководитель орловского филиала Финансового университета при правительстве РФ.

Собеседник издания обратил внимание, что в последнее время 70-летний Николай Паршиков числится исполняющим обязанности ректора ОГИК, а не утвержденным в должности. Это может быть связано как со скорой отставкой, так и с долгим пребыванием во главе вуза, говорит источник. Паршиков стал ректором орловского института культуры в январе 1983 года — то есть 38 лет назад.

В 2020 году Паршиков в очередной раз переизбрался депутатом горсовета Орла.

Основной кандидат на пост ректора ОГИК – доктор экономических наук Владимир Матвеев-младший. Вся его карьера связана с Финансовым университетом при правительстве РФ. В 2003 году он стал преподавателем кафедры финансов и страхования вуза (тогда он назывался ВЗФЭИ), затем – старшим преподавателем, а в 2011 году – директором. После реорганизации ВЗФЭИ в Финуниверситет Матвеев-младший сохранил свой пост.

Летом 2020 года СМИ прочили Матвееву-младшему назначение ректором Орловского государственного аграрного университета – тоже никак не связанного с экономикой вуза. Однако позже этот пост занял депутат облсовета Владимир Масалов. Эта новость дает основания предположить, что Матвеев-младший искал варианты трудоустройства из малопопулярного Финуниверситета в более престижный вуз.

Отец Владимира Матвеева-младшего Владимир Матвеев – известный в Орле бизнесмен. Он с 2011 года возглавляет строительную компанию «Холикон-Развитие». Судя по всему, Матвеев успешно нашел общий язык с действующей орловской властью.

В июле 2018 года, накануне выборов главы Орловской области, «Холикон-Развитие» взялся строить многоэтажный дом по губернаторской программе «Ответственный застройщик». Ее суть в том, что строительная компания может получить землю под многоэтажку без торгов, но взамен она обязана передать муниципалитету не менее 10% квартир для переселенцев. Эту идею придумал не Клычков, однако перед выборами она подавалась как его инициатива – мы думаем, всем понятно, почему. Тогда Клычков говорил, что «Холикон-Развитие» «нашло грамотное техническое решение».

Уже в 2019 году «Холикон» попал в скандал – вице-спикер облсовета Михаил Вдовин заявил, что компания передала городу 10% квартир не в доме на Наугорском шоссе, а на улице Раздольной. Позже парламентарий подчеркнул, что имел в виду улицу Гайдара. А депутат Руслан Перелыгин заявил, что городу достались от «Холикона» неликвидные квартиры, где, «возможно, уже и плесень появилась». Матвеев назвал эти заявления абсурдом.

Впрочем, депутатские слова не испортили отношение к «Холикону» в правительстве. Компания продолжает осваивать орловский рынок, а её руководитель, по данным «Орелграда», — частый гость в кабинетах первых лиц региона.

Что касается Владимира Матвеева-младшего, то он тоже не обижен орловскими чиновниками. В конце 2018 года его наградили медалью в честь 75-летия освобождения Орловщины от немецких захватчиков. А в январе 2020 года областная администрация сообщила, что намерена «развивать сотрудничество» с Финуниверситетом – в том числе в рамках реализации нацпроектов, на которых власти всех эшелонов денег не жалеют.

И еще один пункт для профиля: докторскую диссертацию Матвеев защитил в 2012 году. Ее темой была «Модернизация российской промышленности на основе инфраструктурного обеспечения долгосрочного роста национальной экономики». Сообщество «Диссернет» изучило его диссертацию и выяснило, что из 364 страниц научного труда только на 20% нет плагиата. Остальные позаимствованы либо частично, либо полностью.

ИА «Орелград»