Под Орлом суд закрыл магазин из-за COVID-19

Деятельность торговой точки приостановлена в Покровском районе.

Подробности сообщила пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, который рассмотрел административное дело. Оно было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Основанием для его возбуждения послужили итоги проверки, которая была проведена еще в декабре 2020 года. Предпринимателю принадлежит продуктовый магазин, в который и нагрянули участники рейда.

Напомним, подобные проверки проводятся по всему региону. Их участники проверяют, соблюдаются ли в торговых точках и общественном транспорте правила, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В данном случае было установлено, что владелец магазина «не обеспечил проведение обеззараживания воздуха во всех рабочих помещениях с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха».

Иными словами, в торговой точке не были установлены бактерицидные облучатели — рециркуляторы воздуха. Суд, как и проверяющие, пришел к выводу, что отсутствие таких приборов в помещениях создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и является нарушением п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Санкции части 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусматривают наказание от крупного штрафа до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Последний вид наказания и выбрал районный суд, который учел имущественное положение бизнесмена. Кстати, ИП вину признал и обещал устранить нарушения в кратчайшие сроки. В результате ему было назначено наказание в виде административного приостановления эксплуатации продуктового магазина на 60 суток.

ИА «Орелград»