Пьяный водитель врезался в забор под Орлом

13.1.2021 | 9:49 Новости, Происшествия

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В аварии пострадал 20-летний пассажир авто.

Сегодня, 13 января в Свердловском районе пьяный водитель не справился с управлением и врезался в забор. Авария произошла ночью, около 02.00.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 30-летний водитель легковушки ехал со стороны деревни Котовка в сторону деревни Разбегаевка. Уже в районе 4 километра пусти машина сошла с трассы и врезалась в дородное ограждение.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал 20-летний пассажир авто. Парень получил травмы, с места аварии его увезли в ООКБ. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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