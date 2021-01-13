В аварии под Орлом пострадала 12-летняя девочка

13.1.2021 | 9:59 Новости, Происшествия

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Автомобиль, в котором везли ребенка, опрокинулся в кювет.

Сегодня ночью под Орлом произошло ДТП: автомобиль с тремя пассажирами, среди которых была 12-летняя девочка, сошел с трассы и опрокинулся в кювет.

Авария случилась около 00.30, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. За рулем «Дэу Матиз» была 31-летняя женщина. Машина двигалась со стороны Ливен в сторону Орла. В районе 135 километра пути водитель не справилась с управлением, автомобиль сошел с трассы и опрокинулся.

Все, кто находился в салоне авто, получили травмы. Помимо водителя и ребенка в машине ехали две 21-летние девушки.

ИА «Орелград»

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