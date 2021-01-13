В Орле осудили сладкоежку

Житель Орла попался на хищении сладостей из магазина.

Заводской районный суд рассмотрел материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении местного жителя. Органы предварительного следствия обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Молодой человек был задержан после того, как попытался похитить товар из сетевого магазина торговой сети «Пятерочка».

Согласно материалам обвинения, в торговый зал грабитель-неудачник вошел в восьмом часу вечера. Он взял с полок только сладости: шоколадно-ореховую пасту, подсолнечную халву с арахисом и мороженое. Общая стоимость этого товара составила 232 рубля. Сладости мужчина сложил в пакет, который принес с собой, и попытался выйти из магазина, не оплатив товар.

Если бы ему удалось выскользнуть незамеченным, то его действия были бы квалифицированы как мелкая кража. Но так как его заметили продавцы, проявившие бдительность, действия сладкоежки были квалифицированы как грабеж. Впрочем, следствие и суд смилостивились над обвиняемым. В судебном заседании было принято решение об освобождении его от уголовной ответственности. Но в качестве наказания ему была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»