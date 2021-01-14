Две женщины пострадали в столкновении иномарок под Орлом

Судя по фото с места аварии, дорога не почищена от снега.

В среду, 13 января по дороге из Орла во Мценск столкнулись две иномарки. В аварии пострадали две женщины.

ДТП произошло около 16.30 на Южном подъезде ко Мценску. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, 58-летний мужчина за рулем «Митсубиси» ехал со стороны Орла в направлении Мценска. В районе 1 километра пути он допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера».

Судя по фото с места аварии, одна из машин буквально вытеснила вторую с трассы. Дорога заметена снегом.

В ведомстве уточнили, что в аварии пострадали пассажирки «Ниссана»: женщины 53 и 30 лет. Они получили травмы.

ИА «Орелград»