Экс-главу областного АИЖК Сергея Кочергина начали судить

К рассмотрению уголовного дела приступил Советский райсуд.

Советский районный суд города Орла приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего гендиректора АО «АИЖК Орловской области» Сергея Кочергина. Об этом официально сообщила пресс-служба райсуда.

Напомним, Сергей Кочергин возглавил эту организацию при губернаторе Вадиме Потомском. Изначально он был задержан 25 октября 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, приготовление к совершению преступления и особо крупное мошенничество.

Как уточнила пресс-служба Советского райсуда, в настоящее время рассматривается обвинение Кочергина в совершении четырех преступлений – мошенничестве и покушении на мошенничество. В учреждении напомнили, что 28 октября 2016 года в отношении бывшего топ-менеджера была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, срок которой затем по ходатайствам следователей не раз продлевался. В общей сложности Кочергин провел под стражей 13 месяцев и 14 суток, то есть более одного года.

«8 декабря 2017 года Кочергин был освобожден из-под стражи в связи с истечением срока содержания, так как следователь не обратился с очередным ходатайством о продлении срока содержания под стражей, — добавили в райсуде. — В настоящее время Кочергину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».

Также сообщается, что в ходе судебного заседания гособвинитель дважды заявлял ходатайство об изменении Кочергину меры пресечения на содержание под стражей. Но суд отказал в их удовлетворении, сославшись на то, что подсудимый не допускал нарушения избранной ему меры пресечения, аккуратно является по вызовам и не препятствует рассмотрению уголовного дела.

«При этом обращаем внимание на то, что меры пресечения, в том числе заключение под стражу, подписка о невыезде и надлежащем поведении, не являются видом наказания и применяются для обеспечения надлежащего поведения обвиняемого (подсудимого) до вступления приговора в законную силу, — подчеркнули в райсуде. — Основания для их избрания строго регламентированы требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Напомним, по версии следствия, Кочергин на своем посту провернул сразу несколько многомиллионных афер. Ему вменяется, например, то, что из-за его действия пострадали десятки дольщиков, вложившихся в строительство многоквартирного дома на улице Панчука. Кроме того, его обвиняют в выводе через подконтрольную ему фирму 136 миллионов рублей, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра ООКБ, известного в народе как «Титаник». Также его призовут к ответу за вывод из АИЖК в подконтрольные фирмы имущества, в частности кинотеатра «Родина» в Орле, и другие преступления.

ИА «Орелград»